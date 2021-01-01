تونس تسجل 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 140557 إصابةً منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4730 حالةً.