الولايات المتحدة تسجل 41,675 إصابة مؤكدة و 877 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,675 إصابة مؤكدة و 877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 28,813,424إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 523,850 حالة وفاة.