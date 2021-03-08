اليونان تسجل 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 206,281 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 6797 وفاة.