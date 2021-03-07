اليونان تسجل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 205120 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6758 وفاة.