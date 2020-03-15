الكونغو تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت جمهورية الكونغو رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في أول مارس .وذكرت الحكومة في بيان أن المريض البالغ من العمر 50 عاما يرقد في حالة مستقرة، وجرى عزل زوجته وابنته.