تسجيل 16 حالة جديدة بكورونا في مصر ووصول إجمالى الإصابات إلى 126

أعلنت مصر تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكد خالد مجاهد ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 26 وخروجهم من المستشفى.

وعن الحالات الجديدة قال مجاهد:"م من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة".

وأكد مجاهد "عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".