هولندا تسجل 9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و 9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.