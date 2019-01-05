أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك
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أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك

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العرب اليوم - أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك

الزيتون
القاهرة - العرب اليوم

يعد الزيتون أحد أشهى المقبلات على المائدة، ويعشقه الكثيرون، ولكن هل حاول أحدٌ معرفة ما في الزيتون من فوائد؟، يتمتع الزيتون بفوائد كثيرة ويستخرج من هذه الثمرة زيت الزيتون الذي يحتوي على فوائد صحية وغذائية وتجميلية منها ما يلي:

- الوقاية من السرطان: يعتبر الزيتون الأسود مصدراً كبيراً للفيتامين E، الذي لديه قدرة كبيرة على محاربة الجذور الحرة في دهون الجسم. كذلك، فإن هذا الفيتامين قادر على جعل العمليات الخلوية أكثر أماناً. وقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي يحتوي على زيت الزيتون يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- مصدر مهم للحديد: يحتوي الزيتون الأسود على كمية كبيرة من الحديد، الذي يعتبر ضرورياً جداً للجسم. إشارة الى أن وجود كمية كافية من الحديد في الجسم يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

- صحة العين: إن كوباً واحداً من الزيتون الأسود يحتوي على نسبة 10 في المئة من كمية الفيتامين A الموصى بها يومياً، والتي تعتبر أساسية لصحة العيون.

- صحة الجلد والشعر: الزيتون الأسود غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تغذي، وترطب وتحمي الجلد والشعر. كذلك، فإن احتواء الزيتون على الفيتامين E يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يحمي من سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

ينصح أصحاب ضغط الدم المرتفع بعدم تناول الزيتون لأنه يؤدي الى ارتفاع الضغط لاحتوائه على كميات كبيرة من الملح. 

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أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك



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أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك أربع فوائد للزيتون ستجعله أساسي على مائدتك



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