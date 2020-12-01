المغرب تسجل 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 3508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 359844 إصابةً وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 69 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5915، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 310193.