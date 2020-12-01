الجزائر تسجل 953 إصابة جديدة بكورونا

سجلت 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 16 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس في الجزائر جمال فورار اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلة يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد 84152 حالةً وأضاف أنه سُجلت 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2447 حالةً كما تماثل للشفاء، 596 مريضاً للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي 54405 حالات.