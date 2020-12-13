لوكسمبورغ تسجل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 41718 حالةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 402 حالةً.