بريطانيا تسجل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس في بريطانيا، تسجيل 17555 إصابة و498 وفاة جديدة بفيروس كورونا وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أمس تسجيل 18213 إصابة و696 حالة وفاة بسبب الجائحة ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 608 حالات وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ شهر مايو.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1574562، فيما بلغ عدد الوفيات 57031، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

المصدر: رويترز