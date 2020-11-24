بريطانيا تسجل أعلى عدد بوفيات كورونا منذ شهر مايو

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 608 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي منذ مايو وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن تسجيل 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1,538,794، فيما بلغ عدد الوفيات 55,838، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

المصدر: "رويترز"