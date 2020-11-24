فلسطين تسجل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 17 وفاة جديدة و1946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و555 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.