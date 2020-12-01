اليونان تسجل 111 وفاة و 2199 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 111 حالة وفاة و 2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم, إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 2517 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي الإصابات 107470 إصابةً.