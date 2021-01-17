16642 إصابة بكورونا فى فرنسا

قالت سلطات الصحة في فرنسا اليوم الأحد، إن إجمالي وفيات كورونا في البلاد بلغ 70283 بعد تسجيل 141 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وذكرت أن فرنسا سجلت 16642 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في تقرير منفصل بأن 422127 تلقوا التطعيمات، ارتفاعا من نحو 413 ألفا أمس السبت.