ليبيا أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في شمال أفريقيا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا اليوم، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1,479 حالة لكل 100,000 نسمة، وهو أعلى معدل في منطقة شمال أفريقيا، وذلك بنهاية 2020. وبحسب إحصائية للمكتب الأممي فإن عدد الوفيات في ليبيا 22 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو ثاني أعلى معدل في المنطقة بعد تونس. مما يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 116064 حالة، وحالات الوفاة 1802 حالة، فيما تماثل 95406 حالات للشفاء، بحسب آخر تحديث للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.