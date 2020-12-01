روسيا تتجاوز حاجز الـ40 ألف وفاة بكورونا

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 569 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 40464 حالة وفاة وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بيان أنه سُجلت 26402 إصابة جديدة بالفيروس, ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2,378,000.