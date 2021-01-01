الجزائر تسجّل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.