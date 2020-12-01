السودان يسجل 183 إصابة جديدة بكورونا

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات، فيما شُفي 94 حالة وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن عدد المصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 17 ألفا و810 حالات، بينها 1249 وفاة، و10 آلاف و302 حالة تعافي.