6.5 مليون يتلقون لقاح كورونا في المملكة المتحدة

تلقى أكثر من 6.5 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين، أن 6 ملايين و573 ألفا و570 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 470 ألفا و478 شخصا جرعتي اللقاح في المملكة المتحدة وأشارت الشبكة إلى أن برنامج التلقيح في المملكة يهدف إلى تلقي 15 مليون شخص الجرعة الأولى بحلول منتصف فبراير المقبل.