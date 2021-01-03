الولايات المتحدة تسجل 284,554 إصابة مؤكدة و 2,321 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 284,554 إصابة مؤكدة و 2,321 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,346,372 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 349,246 حالة وفاة.