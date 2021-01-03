ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة بلغ 2807864 إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في القارة الأفريقية بلغ 66631 وفاةً.