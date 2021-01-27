فلسطين تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 5 وفيات و608 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و655 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ،أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المركزة .