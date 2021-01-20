المغرب تسجل 1152 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 32 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي المصابين 462542 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8043 حالةً.