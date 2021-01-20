لبنان تسجل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 252812 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 157202، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2084 حالة بعد تسجيل 64 حالة وفاة.