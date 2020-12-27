إيطاليا تسجل 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 298 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 71925 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى تسجيل 8913 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات 2,047,696 إصابةً.