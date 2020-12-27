لبنان تسجل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 171226 إصابةً. وأشارت الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 122547، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1349 حالةً بعد تسجيل 10 حالات وفاة.