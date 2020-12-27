الأردن تسجل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 287946 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 261514 حالة شفاء بعد تسجيل 2863 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3729 حالة.