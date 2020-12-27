تونس تسجل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 131592 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4466 حالة وفاة.