الكويت تسجل 1282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 232103، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1313، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 216580.