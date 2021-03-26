الكويت تسجل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 225980 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 1270 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 210024 حالة.