السودان تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في السودان 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس لتبلغ 26.526 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1738 حالةً.