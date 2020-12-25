الجزائر تسجل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 434 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 97441 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2716 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 367 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65144 حالةً.