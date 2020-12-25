السودان تسجل 178 جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الساعات ال48 الماضية، 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تسجيل 9 حالات وفاة، و207 حالات تعافٍ. وأفادت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، أن إصابات انتشار الجائحة فى السودان ارتفعت إلى 23ألفاً و106 إصابات، ووفاة1477 إضافة إلى تعافي 352815 حالة تعافٍ .