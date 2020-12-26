الجزائر تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة. وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.