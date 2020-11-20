3 وفيات و363 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة، و363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 501 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 30017 إصابة.