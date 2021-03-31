فلسطين تسجل 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين 13 حالة وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1839 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% .