فلسطين تسجل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، موضحة بأن 116 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.