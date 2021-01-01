الجزائر تسجل 287 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 287 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحدوأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 99 ألفا و897 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 67 ألفا و395 حالة، بعد شفاء 268 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.