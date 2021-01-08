الجزائر تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101657 إصابةً. وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2798 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 213 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68802 حالةً.