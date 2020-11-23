العراق يسجل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 537457 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11996, فيما تم تسجيل 2202 حالة شفاء جديدة , مما رفعإاجمالي حالات الشفاء إلى 467654 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57807, منهم 384 يرقدون في العناية المركزة.