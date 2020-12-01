جنوب إفريقيا تسجل 2302 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 2302 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 58 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 790 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 21.535 حالة وفاة.