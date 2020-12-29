الأردن تسجل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 291393 إصابة وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 266622 حالة بعد تسجيل 2561 حالة إضافية، كما سجلت 23 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3801 حالة.