خبراء إسرائيليون يتوقعون وصول عدد حالات كورونا النشطة إلى مليون في غضون أسبوعين

قال خبراء إسرائيليون إن عدد حالات الإصابة النشطة بكوفيد-19 قد يقفز من أقل من 80 ألفا حاليا إلى مليون في غضون أسبوعين ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن الخبراء قولهم إنه حتى إذا لم يطرأ ارتفاع ملحوظ على معدلات الإصابات الخطيرة، يُخشى من عدم قدرة المرافق على العمل بصورة سليمة عندما يكون جزء كبير من الجمهور يعاني من الإصابة بفيروس كورونا وفي الحجر الصحي ويرقد حاليا في المستشفيات نحو 130 مريضا بحالة خطيرة معظمهم مصابون بسلالة "دلتا" وليس بمتحور "أوميكرون"، فيما ترد بيانات مماثلة من دول أخرى وتخطى عدد مرضى كورونا في أنحاء العالم عتبة الـ300 مليون، ويقترب عدد الوفيات من خمسة ملايين وخمسمائة ألف بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر" الذي يتابع الجائحة.