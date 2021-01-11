لبنان تسجل 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 222391 إصابةً. وبينت الصحة اللبنانية اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 143616، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1629 حالات بعد تسجيل 23 حالة وفاة.