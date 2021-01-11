ليبيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ثمان حالات وفاة، و945 حالة شفاء جديدة. وأكد المركز أنه تسلم 3 آلاف و795 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، جاءت 3162 منها سلبية، و633 إيجابية. وأشار إلى أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات 105 آلاف و378 إصابة منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس 2020، ومازال 22 ألفا و552 حالة إصابة نشطة، فيما تعافى 81 ألفا و237 حالة، وتوفي 1589 آخرون.