إيطاليا تسجل 460 وفاة و 23696 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 460 وفاة و 23696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية اليومية إلى أن هذه البيانات ترفع حصيلة الوفيات إلى 106799 وفاة ،ومجمل الإصابات إلى 3464543 إصابةً منذ تفشي الجائحة.