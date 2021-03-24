إيطاليا تسجل 21267 إصابة و460 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 21267 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر، مع رصد 460 وفاة جديدة ناجمة عن المرض.وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21267 ليصل العدد العام إلى مستوى 3440862 حالة، بينها 561308 نشطة.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة 21 مارس 20159 حالة، وفي 22 مارس 13846، وفي 23 مارس 18765.