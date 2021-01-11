المغرب تُسجل 456 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى452988 . وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 24 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7767، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 426006 .